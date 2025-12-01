Ντέμης Νικολαϊδης: «Τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού άλλαξαν όλο το παιχνίδι»

Onsports Team

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League, ισχυριζόμενος πως η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, στάθηκε στην κλάση του Γιόβιτς, ενώ για την εικόνα του Παναθηναϊκού είπε:

«Ήταν πολλά τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο να κρίνω το πλάνο του Μπενίτεθ αυστηρά γιατί αυτά τα λάθη αλλάζουν όλο το παιχνίδι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή Monday FC της NOVA:

«Δεν το περίμενες ότι και μετά το 2-2 θα γίνει ξανά λάθος. Ήταν πολλά τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο να κρίνω το πλάνο του Μπενίτεθ αυστηρά γιατί αυτά τα λάθη αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Έκανε λάθη ο Μπενίτεθ, αλλά δεν έχει ηρεμήσει ποτέ ο Παναθηναϊκός μέσα στο ματς λόγω των ατομικών λαθών των παικτών. Η ΑΕΚ συνέχισε την καλή νοοτροπία και εμφάνιση μετά τη Φιορεντίνα. Μπήκε μέσα, πήρε την μπάλα στα πόδια, δεν δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο. Αυτό δημιούργησε ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό. Τον εκνεύρισε αυτό και άρχισε να κάνει λάθη από νευρικότητα. Ίσως να μην τους άρεσε και το σύστημα που έπαιζαν. Δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους και να πάρουν τον έλεγχο».

«Ο Μάνταλος ξεχώρισε την ανάπτυξη, τα στόπερ ήταν καλά, ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος του γηπέδου με διαφορά. Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης ο Γιόβιτς με το χατ-τρικ, αλλά ο καλύτερος ήταν ο Πινέδα. Ήταν παντού στο γήπεδο. Ο Πινέδα είναι ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ έχει ανέβει στα τελευταία ματς. Ο Πινέδα έτρεχε παντού και ο Μάνταλος έκανε παιχνίδι. Κόστισε το ότι ο Μάνταλος βγήκε. Είχε σημαντικές ελλείψεις η ΑΕΚ, δεν είχε λύσεις στα άκρα, αλλά κράτησε την μπάλα. Δεν περίμενα την ΑΕΚ να κυριαρχήσει τόσο εύκολα στο πρώτο μέρος. Είχε σιγουριά, αυτοπεποίθηση και πολύ καλή νοοτροπία που εκνεύρισε τον Παναθηναϊκό. Ήταν κακό το πέναλτι του Σφιντέρσκι. Αν με ρωτούσες θα νόμιζα πως θα το χτυπήσει ο Μπακασέτας. Δεν ξέρουμε αν θα άλλαζε η ψυχολογία εφόσον έβαζε το πέναλτι ο Σφιντέρσκι».

«Δεν ήταν συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ με τον Γεντβάι να ξεχνιέται δύο μέτρα πίσω. Η ΑΕΚ σταματάει να παίζει περίπου στο 60'. Μετά μένει και με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός. Κουράστηκε η ΑΕΚ και σταμάτησε να παίζει; Γιατί έχει ανεβάσει την ένταση. Είναι πιο πιεστική στην άμυνα, κάνει επιθετική άμυνα. Το ματς δεν μας έδειχνε στο 0-2 ότι θα μπορούσε να γυρίσει. Αλλά μπαίνει το γκολ του Τετέ, ο οποίος είναι μόνος του, παρά το γλίστρημα του Στρακόσα. Η ΑΕΚ ανεξήγητα έχασε τη συγκέντρωσή της εκεί».

«Κι όμως ο Παναθηναϊκός το πίστεψε και αντέδρασε, ίσως και γιατί η ΑΕΚ θεώρησε ότι τελείωσε το ματς. Τώρα 2-2, περιμένεις ότι η ΑΕΚ που είχε μείνει με δέκα παίκτες θα αντιδράσει; Όχι. Δεν κατάλαβα γιατί περίμενε στη φάση ο Πάλμερ Μπράουν τον Ντραγκόφσκι. Μπορεί να μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ο Κοϊτά το κυνήγησε και το κέρδισε. Το είχε πει ο Μπενίτεθ ότι θα γίνουν και πισωγυρίσματα γιατί χτίζεται μια νέα ομάδα. Ήταν ένα ματς με πολλά λάθη από πλευράς Παναθηναϊκού. Δεν συμβαίνουν συνήθως τόσα πολλά λάθη».