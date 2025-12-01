Προσβάσιμο σε όλους: Το νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο προάγει ισότητα και συμμετοχή

Onsports Team

Ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης, ανακοίνωσε στη Βουλή τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου.

Η εγκατάσταση θα ανεγερθεί δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Μοσχάτου και θα καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, από την προπαίδευση νέων αθλητών μέχρι την καθημερινή άθληση κατοίκων όλων των ηλικιών, αλλά και θεραπευτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι το κολυμβητήριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η δημιουργία υποδομών που σέβονται και εξυπηρετούν όλους τους πολίτες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία ισότητας και συμπερίληψης. Η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους χώρους άθλησης δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών· είναι ζήτημα δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας.

Η πρόβλεψη για πλήρη συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας υπογραμμίζει τη σημασία να παρέχεται σε όλους η ίδια ποιότητα υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισμούς — κάτι που η τοπική κοινωνία αναμένει και στηρίζει.

Για τις λεπτομέρειες του έργου, ο κ. Σπανάκης είχε πρόσφατη συνάντηση με τον Δήμαρχο Μοσχάτου–Ταύρου, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Υπουργείου και Δήμου.

Η νέα αυτή αθλητική υποδομή αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την περιοχή, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις, έναν χώρο που προάγει την άθληση, την υγεία και την ισότιμη συμμετοχή.