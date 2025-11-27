Ιστιοπλοΐα: Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL

Οnsports Τeam

Μέτρια εμφάνιση πραγματοποιούν οι τρεις Ελληνες ιστιοπλόοι οι οποίοι συμμετέχουν στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL που διεξάγεται στην Ιταλία.

Στους άνδρες έχουν γίνει ήδη έξι ιστιοδρομίες και ο Πέτρος Κονταρίνης βρίσκεται στην 66η θέση με 149 βαθμούς.

Οι θέσεις που τερμάτισε ο νεαρός πρωταθλητής μας ήταν 42 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 35, 23, 27, 33 και 31 αντίστοιχα.

Ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 74ος με 163 βαθμούς. Έχει τερματίσει 27, 40, 28, 38, 45 (την αφαίρεσε) και 30. Τρέχουν 87 σκάφη από 27 χώρες.

Στις γυναίκες, επίσης μετά από έξι κούρσες, η Δανάη Ποντίφηξ είναι 35η με 137 βαθμούς. Έχει τερματίσει 40, 35, 42 (την αφαίρεσε), 13, 20 και 29 αντίστοιχα. Συμμετέχουν 55 σκάφη από 22 χώρες.