Challenge Cup: Ο Πανιώνιος κυριάρχησε της Κορόνα Μπρασόφ!

Το πρώτο, μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του Challenge Cup Γυναικών έκανε ο Πανιώνιος, καθώς νίκησε, καθαρά και με απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση τη ρουμανική Μπρασόφ με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «32».

Οι «κυανέρυθρες» χρειάζονται πλέον δύο σετ στη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (2/12, 19:00) στη Ρουμανία για να προκριθούν κι εφόσον το καταφέρουν θα αντιμετωπίσουν στους «16» τον νικητή του ζευγαριού Άπελντορν (Ολλανδία) - Ανταλουσία (Ισπανία).

Η Ελίτσα Ατανασίγιεβιτς και η Πολίνα Ραχίμοβα μέτρησαν από 14 πόντους, ενώ από 10 είχαν η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς και η Κατερίνα Ζακχαίου.

Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος ξέφυγε στο φινάλε με 18-15 και 24-22 κι έκλεισε το σετ στο 27-25 με την Ζακχαίου στην κόντρα. Στο δεύτερο σετ η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε στο 19-13 με επίθεση της Ατανασίεβιτς και το έκλεισε στο 25-16 με δικό της μπλοκ.

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή τον έλεγχο, πήγε στο +7 (18-11) και τελείωσαν τον αγώνα με 25-18.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Μπρασόφ προήλθαν από 3 άσσους, 36 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-9 (27-25, 25-16, 25-18) σε 85'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (7/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. - 27% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 14 (11/19 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ραχίμοβα 14 (11/25 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Λαμπρούση 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 74% υπ. - 37% άριστες), Αλεξάκου, Φλιάκου, Μιλεντίγιεβιτς.

ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Άριτον 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ), Μπλάντσιλντ 4 (4/9 επ., 57% υπ. - 26% άριστες), Σαπάζοβα 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Μπαλάε 3 (3/9 επ., 47% υπ. - 35% άριστες), Χάουαρντ 10 (9/17 επ., 1 μπλοκ), Στρατσινέσκου 15 (12/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τσιούκιου (λ, 61% υπ. - 44% άριστες), Αγκμπολόσου 1 (1/1 επ., 63% υπ. - 25% άριστες), Ρόμαν 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ανγκελάτσε, Τσόκαν, Μπάτσιου 1 (1/8 επ.).