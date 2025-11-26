Challenge Cup: Βήμα πρόκρισης για την ΑΕΚ κόντρα στην ιταλική Βαλεφόλια

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 σετ (25-15, 25-17, 16-25, 25-22) της ιταλικής Βαλεφόλια και πήρε προβάδισμα για πρόκριση στη φάση των 16 του Challenge Cup Γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυρες» απέδωσαν καταπληκτικό βόλεϊ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρά την απουσία της Ντιούφ, η ΑΕΚ είχε σε μεγάλη βραδιά την Τούτκου Γιούζγκεντς φτάνοντας σε μία πανάξια νίκη. Στο πρώτο σετ η «Ένωση» έχτισε μια διαφορά (13-10) και στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως φτάνοντας στο 25-15.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ με την ΑΕΚ να προηγείται 13-10 και να ανοίγει τη διαφορά (16-11, 24-17) φτάνοντας εξίσου εύκολα και στο 2-0 με 25-17.

Στο τρίτο σετ η ιταλική ομάδα αντέδρασε κι επικράτησε εύκολα με 25-16, όμως η ΑΕΚ δεν την άφησε να «επιστρέψει» πλήρως στο ματς, καθώς στο τέταρτο σετ έφερε τον αγώνα στα μέτρα της κι «έκλεισε» το παιχνίδι με 25-22.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Βαλεφόλια προήλθαν από 2 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-15, 25-17, 16-25, 25-22) σε 99'

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπουρτέα 14 (11/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 72% υπ. - 44% άριστες), Καββαδία 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιούζγκεντς 19 (18/36 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 12 (12/40 επ., 47% υπ. - 26% άριστες), Σάβατζ 10 (6/17 επ., 4 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. - 11% άριστες), Κλέπκου.

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 12 (9/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τόκμπουομ 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (4/9 επ.,3 μπλοκ), Μπουντάι Ουγκουρεάνου 7 (5/27 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ.-33% άριστες), Ομορούγι 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ.-22% άριστες), Λαζάρο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Ντε Μπορτόλι (λ, 67% υπ.22% άριστες), Φεντούτζι, Καρλέτι 5 *5/20 επ., 50% υπ.-43% άριστες), Τζιοβανίνι 6 (6/11 επ., 50% υπ.-2% άριστες), Κάντι 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Στογιάνοβα 1 (1/5 επ.).