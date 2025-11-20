Ομάδες

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο - Πιάστηκε να τρέχει με 210 στην Αττική Οδό
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 11:52
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο - Πιάστηκε να τρέχει με 210 στην Αττική Οδό

Ο Έλληνας τενίστας «πιάστηκε» από τις κάμερες της Τροχαίας να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό

Την Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι οι κάμερες της Αττικής Οδού καταγράφουν κανονικά και οι πρώτες κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν ήδη αποσταλεί στους λογαριασμούς των πολιτών στο gov.gr.

Μεταξύ των ανυπάκουων οδηγών ήταν και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς το ραντάρ τον «έπιασε» να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα να τρέχει με 210 χιλιόμετρα / ώρα με το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του, μάρκας Lotus.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι αμείλικτος. Θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο και το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει, ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση 1ης υποτροπής, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ και διατάσσεται αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ σε συνδυασμό με την αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.



