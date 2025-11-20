Παναθηναϊκός AKTOR: «Ζήστε μια μοναδική εμπειρία και στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε»

Onsports Team

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στους φιλάθλους που θα γεμίσουν απόψε (21:15) το Telekom Center Athens για την αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (20/11, 21:15) στο Telekom Center Athens την Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί των δύο νικών που πέτυχαν σε Παρίσι και Μαδρίτη, σκαρφαλώνοντας ακόμα ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν και τη συμπαράσταση περισσότερων από 18.000 φιλάθλων τους, οι οποίοι αναμένεται να γεμίσουν για μια ακόμα φορά το Telekom Center Athens.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας όσους βρεθούν στο γήπεδο για τα μέτρα ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (20/11, 21:15) με την Dubai Basketball για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.

Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Dubai Basketball, όπως μόνο αυτοί ξέρουν.