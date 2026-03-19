Τσους Μπουένο: «Δύο διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου θα χώριζαν την αγορά»

Οnsports Τeam

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, μίλησε για την ενδεχόμενο εισόδου του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία διοργάνωση.

Με συνέντευξή του στη Mundo Deportivo o CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, μίλησε για το ενδεχόμενο του NBA Europe αφήνοντας ξεκάθαρα ανοιχτή πόρτα συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η είσοδος του NBA στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει με όρους συνεργασίας αφού αν οι δύο φορείς είναι χωρισμένοι, τότε το επίπεδο θα πέσει κατακόρυφα.

«Αν συγκεντρώσουν τα χρήματα, το πιο λογικό θα ήταν μια κοινή διοργάνωση. Δύο διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου θα χώριζαν την αγορά και θα μείωναν το μέσο επίπεδο. Δεν θα βοηθούσε κανέναν. Το καλύτερο είναι να γίνει μαζί, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές», σημείωσε ο Τσους Μπουένο.

Ο Ισπανός ρωτήθηκε αν το NBA Europe θα σημάνει το φινάλε της EuroLeague. «Έχω πολύ καλή σχέση με το NBA και με πολλούς από τους επικεφαλής τους, συμπεριλαμβανομένων των Άνταμ Σίλβερ και Μαρκ Τέιτουμ. Έχουν ανοίξει αυτό που λέγεται “data room”, δηλαδή αρχεία όπου εξηγούν το πρότζεκτ σε ανθρώπους στους οποίους θέλουν να το παρουσιάσουν. Αυτό ολοκληρώνεται στις 26 ή 27 του μήνα και μετά θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προς το παρόν πρέπει να έχουμε σεβασμό, να περιμένουμε και να δούμε τι απαντά η αγορά σε αυτό που θέλουν να κάνουν και πόσο αξίζει αυτό που θέλουν να κάνουν. Με το NBA συμφωνήσαμε ότι θα περιμένουμε και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία θα καθίσουμε να μιλήσουμε. Γιατί, όπως έχουν πει και οι ίδιοι, θα ήταν χαρούμενοι να συζητήσουν το θέμα με την Ευρωλίγκα και να δουν αν υπάρχει σημείο επαφής ώστε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία», υπογράμμισε ο Τσους Μπουένο.

«Υπάρχουν δύο σενάρια. Το NBA συγκεντρώνει τα χρήματα — 5 δισεκατομμύρια, όπως λένε ή όπως γράφεται στον Τύπο ότι επιδιώκουν. Αυτό θα ήταν πολύ καλή είδηση για το μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε ποτέ 5 δισεκατομμύρια να επενδυθούν στο οικοσύστημά του. Τότε θα έπρεπε να καθίσουμε μαζί τους και να πούμε: «Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μαζί;» Πρέπει να είμαστε καλά τοποθετημένοι ώστε να έχουμε έναν σωστό διάλογο και να το κάνουμε από κοινού», τόνισε ο Ισπανός για τα επόμενα βήματα.