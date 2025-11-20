Ομάδες

Ολυμπιακός – Παρί: Οι Βαλκάνιοι Γιαβόρ και Καρντούμ στο ΣΕΦ
Οnsports Τeam 20 Νοεμβρίου 2025, 13:19
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παρί

Ολυμπιακός – Παρί: Οι Βαλκάνιοι Γιαβόρ και Καρντούμ στο ΣΕΦ

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα της αυριανής αναμέτρησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο το βράδυ (21/11, 21:15) την Παρί, για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την αναμέτρηση.

Ο Σλοβένος Νταμίρ Γιαβόρ και ο Κροάτης Λούκα Καρντούμ θα είναι οι δύο πρώτοι διαιτητές ενώ την τριάδα θα συμπληρώσει ο Βρετανός Ουντιάνσκι.



