Ολυμπιακός – Παρί: Οι Βαλκάνιοι Γιαβόρ και Καρντούμ στο ΣΕΦ

Οnsports Τeam

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα της αυριανής αναμέτρησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο το βράδυ (21/11, 21:15) την Παρί, για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την αναμέτρηση.

Ο Σλοβένος Νταμίρ Γιαβόρ και ο Κροάτης Λούκα Καρντούμ θα είναι οι δύο πρώτοι διαιτητές ενώ την τριάδα θα συμπληρώσει ο Βρετανός Ουντιάνσκι.