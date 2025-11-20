Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Πασχαλάκη και ανησυχία

Οnsports Τeam

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Έλληνα τερματοφύλακα και να μην κρύβουν την ανησυχία τους.

Με ένα σημαντικό απρόοπτο συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς στην σημερινή προπόνηση της ομάδας τραυματίστηκε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης με τους ανθρώπους των "ερυθρόλευκων" να μην κρύβουν την ανησυχία τους.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς αλλά και να φανεί ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επιστροφή του στα γήπεδα.