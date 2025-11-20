Ομάδες

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των playoffs και τα μονοπάτια για τα 4 τελευταία εισιτήρια της UEFA
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 14:55
MUNDIAL

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τις ομάδες που θα πάρουν τα τελευταία 4 εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ 2026.

Ολοκληρώθηκε στη Γενεύη η κλήρωση των playoffs για τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια τα οποία θα δοθούν σε χώρες της UEFA.

Oι 16 ομάδες έχουν χωριστεί σε οκτώ ζευγάρια, αλλά μόλις τέσσερα μονοπάτια, οι νικητές των οποίων θα βρεθούν στο Μουντιάλ 2026.

Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου και οι τελικοί την Τρίτη 31 Μαρτίου του 2026.

Όλα τα παιχνίδια είναι μονά νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι.

1ο Μονοπάτι
Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1

2ο Μονοπάτι
Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4

3ο Μονοπάτι
Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού 5

4ο Μονοπάτι
Ημιτελικός 7: Δανία – Σκόπια

Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7



