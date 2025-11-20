Ξέσπασμα από Ελληνα Ολυμπιονίκη: «Πήρα χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι και δεν με ξέρει κανείς» - Βίντεο

Onsports Team

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής σοκάρει με την ωμή αλήθεια για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας για τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024, στην κωπηλασία.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 25χρονος αθλητής, θέλησε να παρουσιάσει τη σκληρή αλήθεια για την ελάχιστη αναγνώριση της Ελλάδας σε αυτά τα αθλήματα, τα οποία θεωρούνται ερασιτεχνικά ακόμη κι αν οι αθλητές περνάνε πάνω από οκτώ ώρες καθημερινά σε προπονήσεις και γυμναστήρια.

Ο Γκαϊδατζής συγκίνησε τον κόσμο με την ανάρτησή του, με τα σχόλια να είναι γεμάτα υποστήριξη κι αγάπη.

«Είμαι xάλκινος Oλυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα ερασιτεχνικά αθλήματα, που... μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι.

Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας.

Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει», αναφέρει στο βίντεο.