Απολαυστικοί Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σε μιμήσεις συμπαικτών τους (vid)
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 14:04
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλο οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR;

Την απάντηση έδωσαν οι Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που συμμετείχαν σε ένα απολαυστικό challenge του Πάμε Στοίχημα, Μεγάλου Χορηγού της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου, οι δύο αστέρες της ομάδας έγιναν για λίγο και πάλι παιδιά παίζοντας μια ξεχωριστή παντομίμα.

Αντιγράφοντας τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις των συμπαικτών τους, οι Γκραντ και Σαμοντούροβ χάρισαν άφθονες στιγμές γέλιου.

Δείτε τις απολαυστικές μιμήσεις στο παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



