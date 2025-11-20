Πανσερραϊκός: Γεύμα συσπείρωσης πριν από τους «πράσινους»

Οnsports Τeam

Η ομάδα των Σερρών υποδέχεται την Κυριακή τον Παναθηναϊκό με τη διοίκηση της ομάδας να προσπαθεί να φτιάξει την ψυχολογία, παραθέτοντας γεύμα σε παίκτες και προπονητές, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ματς.

Η ομάδα του Πανσερραϊκού θέλει να αφήσει πίσω της το φετινό ξεκίνημα, με την έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο της (για δεύτερη φορά μετά το 2021) να αποτελεί ουσιαστικά το σημείο της… επανεκκίνησης.

Η ομάδα των Σερρών την Κυριακή το απόγευμα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η διοίκηση των γηπεδούχων θέλει να «φτιάξει» ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ομάδας.

Οι διοικούντες παρέθεσαν γεύμα σε όλη την ομάδα με στόχο να τη συσπειρώσουν και ουσιαστικά να επιχειρήσουν ένα νέο.. ξεκίνημα, να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και τις θετικές εμφανίσεις, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.