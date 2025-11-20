Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι - Ανεβάζουν ρυθμούς Κώτσιρας, Ντέσερς και Καλάμπρια

Οnsports Τeam

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού υπέστη εκ νέου θλάση, όχι στο ίδιο πόδι με την προηγούμενη φορά και θα μείνει και πάλι εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η ατυχία "χτύπησε" και πάλι τόσο την... πόρτα του Παναθηναϊκού, όσο και του Φακούντο Πελίστρι.

Ο άσος από την Ουρουγουάη επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις της ομάδας και υπέστη εκ νέου θλάση, όχι στο ίδιο πόδι με την προηγούμενη φορά, με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει και πάλι εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο παίκτης του "τριφυλλιού" αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε εξετάσεις με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να "δείχνουν" θλάση.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση της Πέμπτης (20/11) πραγματοποιήθηκε με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.

Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.