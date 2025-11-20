Άρης: Στο Παλέ ο Άντζουτσιτς

Οnsports Τeam

Ο Σέρβος παίκτης πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη και όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Προμηθέα.

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη στο "Αλεξάνδρειο" πραγματοποίησε ο Ντανίλο Άντζουτσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας και προσπαθεί να προσαρμοστεί όσο γίνεται γρήγορα, ούτως ώστε να είναι ετοιμοπόλεμος και να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη ο παίκτης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας του για την αναμέτρηση με τη Stoiximan GBL.