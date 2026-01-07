Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Νορβηγός στο ντέρμπι Άρης - ΑΕΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής
Eurokinissi Sports
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 11:22
SUPER LEAGUE

Super League: Νορβηγός στο ντέρμπι Άρης - ΑΕΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Ορίστηκαν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να επιλέγει ξένο ρέφερι για το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, αυτή τη φορά όμως όχι από τη Γερμανία, όπως συνέβη στη συντριπτική πλειονότητα των φετινών μεγάλων αγώνων.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Ο 34χρονος ρέφερι είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 για τη Super League (28/4/24), ενώ τον περασμένο Απρίλιο ήταν ο διαιτητής του ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 για το Κύπελλο Ελλάδας (2/4/25).

Βοηθοί του Σάγκι θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες και Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο AVAR σε αγώνα της Super League δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το Ατρόμητος-Ολυμπιακός, ενώ ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Τέλος, τη «μάχη» της τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο ανέλαβε ο Παπαπέτρου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
16.1 11/01/2026 16:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ
16.1 11/01/2026 17:30 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ASTERAS AKTOR FC ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
16.1 11/01/2026 19:30 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ROHIT SAGGI ΕΠΟ ANDERS OLAV DALE ΕΠΟ JØRGEN RØNNING VALSTADSVE ΕΠΟ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ KRISTOFFER HORNE HAGENES ΕΠΟ EMILIE RODAHL TORKELSEN ΕΠΟ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΠΟ
16.1 11/01/2026 21:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
16.1 10/01/2026 17:00 ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
16.1 10/01/2026 19:30 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16.1 10/01/2026 19:30 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* για Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από Pamestoixima.gr
20 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* για Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από Pamestoixima.gr
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Τετέ, τέλος ο Μαξ
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Τετέ, τέλος ο Μαξ
EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»
54 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»
STORIES
Κένεθ Φαρίντ: Ο «Manimal» που έμαθε τη ζωή έξω από το παρκέ
1 ώρα πριν Κένεθ Φαρίντ: Ο «Manimal» που έμαθε τη ζωή έξω από το παρκέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved