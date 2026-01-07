Super League: Νορβηγός στο ντέρμπι Άρης - ΑΕΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Eurokinissi Sports

Ορίστηκαν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να επιλέγει ξένο ρέφερι για το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, αυτή τη φορά όμως όχι από τη Γερμανία, όπως συνέβη στη συντριπτική πλειονότητα των φετινών μεγάλων αγώνων.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Ο 34χρονος ρέφερι είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 για τη Super League (28/4/24), ενώ τον περασμένο Απρίλιο ήταν ο διαιτητής του ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 για το Κύπελλο Ελλάδας (2/4/25).

Βοηθοί του Σάγκι θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες και Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο AVAR σε αγώνα της Super League δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το Ατρόμητος-Ολυμπιακός, ενώ ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Τέλος, τη «μάχη» της τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο ανέλαβε ο Παπαπέτρου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής: