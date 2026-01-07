Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο
Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Euroleague την Τετάρτη (07/01).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι τέσσερις ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (6-13) και αναζητούν βαθιά ανάσα στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί την Παρί στο Turkcell Basketball Development Center, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 5.
Αργότερα, η Μπάγερν Μονάχου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπασκόνια στο Sap Garden. Το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα προβληθεί από το Nova Sports 3.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)
- Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
- Μονακό - Παρτίζαν 101-84
- Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
- Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 85-60
- Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
- Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις
Η βαθμολογία
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Βαλένθια 14-6
- Φενερμπαχτσέ 13-6
- Μονακό 13-7
- Μπαρτσελόνα 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
- Παναθηναϊκός 12-8
- Ολυμπιακός 11-8
- Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-9
- Βίρτους Μπολόνια 10-10
- Αρμάνι Μιλάνο 10-10
- Ντουμπάι 9-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13
- Βιλερμπάν 6-14
- Παρτιζάν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα σε Euroleague
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start