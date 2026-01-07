Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 10:50
EUROLEAGUE

Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο

Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Euroleague την Τετάρτη (07/01).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι τέσσερις ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (6-13) και αναζητούν βαθιά ανάσα στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί την Παρί στο Turkcell Basketball Development Center, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 5.

Αργότερα, η Μπάγερν Μονάχου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπασκόνια στο Sap Garden. Το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα προβληθεί από το Nova Sports 3.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)

  • Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
  • Μονακό - Παρτίζαν 101-84
  • Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
  • Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 85-60
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
  • Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
  • Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Βαλένθια 14-6
  3. Φενερμπαχτσέ 13-6
  4. Μονακό 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
  7. Παναθηναϊκός 12-8
  8. Ολυμπιακός 11-8
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Βίρτους Μπολόνια 10-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  13. Ντουμπάι 9-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Μπάγερν Μονάχου 6-13
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτιζάν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα σε Euroleague 

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start



Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* για Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από Pamestoixima.gr
20 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* για Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από Pamestoixima.gr
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Τετέ, τέλος ο Μαξ
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Τετέ, τέλος ο Μαξ
EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»
54 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»
STORIES
Κένεθ Φαρίντ: Ο «Manimal» που έμαθε τη ζωή έξω από το παρκέ
1 ώρα πριν Κένεθ Φαρίντ: Ο «Manimal» που έμαθε τη ζωή έξω από το παρκέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved