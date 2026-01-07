Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο

Eurokinissi Sports

Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Euroleague την Τετάρτη (07/01).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι τέσσερις ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (6-13) και αναζητούν βαθιά ανάσα στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί την Παρί στο Turkcell Basketball Development Center, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 5.

Αργότερα, η Μπάγερν Μονάχου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπασκόνια στο Sap Garden. Το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα προβληθεί από το Nova Sports 3.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 85-60

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 Φενερμπαχτσέ 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός 12-8 Ολυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-14 Παρτιζάν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα σε Euroleague

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5

21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου