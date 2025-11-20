Φουρνιέ: «Αυτή είναι η ζωή του… μπάσκετ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε»

Οnsports Τeam

Ο Γάλλος σταρ σε δηλώσεις του για το αυριανό παιχνίδι με την Παρί στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του, αλλά και το τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στην νίκη.

Ο Εβάν Φουρνιέ το τελευταίο διάστημα δίνει «μάχη» για να μπορέσει να βρει και πάλι τον καλό του εαυτό και αύριο είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο να βρει ρυθμό.

Ο Γάλλος παίκτης μίλησε για την αναμέτρηση με την Παρί, στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του, αλλά και στην φετινή εξαιρετική σεζόν του Ναντίρ Χιφί.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με την Παρί: «Είναι μια διαφορετική ομάδα γιατί τρέχει. Μας βάζει πολλές προκλήσεις η Παρί και θα πρέπει να παίξουμε αντίθετα. Θα είναι θέμα θέλησης ο νικητής, αλλά εμείς πρέπει να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να είμαστε σκληροί και να μοιράσουμε την μπάλα».

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες και τραυματισμούς. Έτσι είναι η ζωή ενός παίκτη μπάσκετ. Παραμένουμε ενθουσιασμένοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Για τον Ναντίρ Χιφί: «Είμαι χαρούμενος για αυτόν έχει σπουδαία σεζόν. Είναι επιθετικός και ταλαντούχος, παίζει με ταχύτητα. Πρέπει να είσαι κολλημένος πάνω του και να παίξεις σκληρά».

Για τον μίλησε με κάποιον παίκτη της Παρί: «Μιλήσαμε με τον Χιφί, τον γνώρισα όταν ήταν 15-16 σε ένα καμπ στην Αλγερία, όπως και τον Εμπαγιέ είναι φίλος μου και θα υπάρξει λίγο trash talk, αλλά σε λογικά πλαίσια».