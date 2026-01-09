ΠΑΟΚ: Χωρίς τέσσερις παίκτες στο Αγρίνιο

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να αντιμετωπίζει τέσσερα προβλήματα.

Ολοκληρώθηκε η σύντομη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Παναιτωλικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο (10/1) για την Super League. Οι Θεσσαλονικείς προπονήθηκαν στη βάση τους και στη συνέχεια αναχώρησαν για την Αιτωλοακαρνανία.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα. Παρ’ όλα αυτά είναι γνωστό πως δεν υπολογίζει σε τέσσερις παίκτες για το ματς αυτό.

Ο Ανέστης Μύθου που προπονήθηκε ατομικά, ο Ντέγιαν Λόβρεν που έβγαλε μέρος του προγράμματος, αλλά και οι Λούκα Ιβανούσετς, Γίρι Παβλένκα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, είναι εκτός για τον «δικέφαλο».