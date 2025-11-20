Μπαρτζώκας: «Αν αυτοί που κάνουν εκπομπές νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, είναι σεβαστό»

Οnsports Τeam

Ο κόουτς του Ολυμπιακού σχολίασε τις εκπομπές στο youtube, σχολίασε την επιθυμία της κοινής γνώμης για την απόκτηση παίκτη στην περιφέρεια και μίλησε και για τον αυριανό αγώνα με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Με όλους και με... όλα τα έβαλε και πάλι ο Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος φαίνεται φανερά ενοχλημένος για την κριτική που έχει δεχθεί τον τελευταίο καιρό τόσο για τις αγωνιστικές του επιλογές, όσο και για το γεγονός πως η ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μεταγραφική κίνηση.

Ο Έλληνας τεχνικός αν και τόνισε ξανά ότι δεν παρακολουθεί τι γίνεται στο internet αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει. «Το θέμα είναι από ποιον δέχεσαι κριτική» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έχουν γίνει μου είπαν οι συνεργάτες μου εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν αυτοί που το έχουν κάνει αυτό».

Για την απόκτηση γκαρντ είπε: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους παίκτες. Αν δεν ξέρει το επίπεδο θα περάσει διάστημα μέχρι να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Έχω κάνει διαφορετικές προτάσεις οι οποίες δεν προχώρησαν. Για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν εφικτές. Δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος αν δεν είμαστε σίγουροι για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη».

Για το ματς με την Παρί: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στο ρυθμό. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση. Είναι ενδεικτικό του πως παίζει η ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα από σκορ στο pick n roll. Πρέπει να έχεις υπομονή στην επίθεση, να πας στα ριμπάουντ. Εμείς στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατέψουμε στην μπάλα. Πρέπει να εκτελέσεις καλά στην επίθεση, γιατί θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές φορές περιπλέκεται η κατάσταση και για αυτό πρέπει να έχεις υπομονή και συγκέντρωση. Είναι ιδιαίτερο το μπάσκετ τους, αλλά είναι ευάλωτοι σε κάποια πράγματα. Έχουν εξελιχθεί από πέρσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς από πέρσι».

Για τις απουσίες: «Είναι εκτός ο ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό, ο Ουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα έχει ενόχληση και είναι αμφίβολος. Ο Νιλικίνα είναι μέσα».