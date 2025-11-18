Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής Τριάθλου 2025

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Συλλόγων για το 2025 στην Ελληνική Τριαθλητική Λίγκα της WhyNot*, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο άθλημα.

'Εναν ακόμα τίτλο πανηγυρίζει η οικογένεια του Παναθηναϊκού καθώς οι "πράσινοι" κατέκτησαν το φετινό πρωτάθλημα στο τρίαθλο.

Ο τίτλος κρίθηκε μετά από έξι αγώνες, που ξεκίνησαν την άνοιξη από το Μεσολόγγι και συνεχίστηκαν σε Χαλκιδική, Λίμνη Πλαστήρα, Επίδαυρο, Ναύπλιο, με την αγωνιστική σεζόν να ολοκληρώνεται στο Σούνιο.

Οι σταθερά υψηλές επιδόσεις των αθλητών έφεραν για πρώτη φορά την «πράσινη αρμάδα» στην κορυφή με ιστορικό ρεκόρ βαθμών, μετά την 4η θέση του 2024 και τη 16η θέση του 2023, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε το τμήμα.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει στους αθλητές και τις αθλήτριες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ατομικούς βαθμούς μέσα στη σεζόν, δείχνοντας συνέπεια και αγωνιστικό χαρακτήρα:

WTL–S (WhyNot Triathlon Super League)

Περιλαμβάνει τις 5 καλύτερες ανδρικές και τις 3 καλύτερες γυναικείες επιδόσεις

Παναγιώτης Κολόζης – 1η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Ευάγγελος Ραφτόπουλος – 2η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Αριστοτέλης Τσαγκάρης – 3η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Στέφανος Ραφτόπουλος – 4η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Ζωή Μουζενίδου – 2η θέση στη σεζόν (Sprint Distance)

Θεοφάνης Κόλλιας – 5η θέση στη σεζόν (Sprint Distance)

WTL (WhyNot Triathlon League)

Περιλαμβάνει όλες τις επιδόσεις εκτός των αθλητών WTL–S

Ασημίνα Μπαρμπαρούση – 1η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Στέφανος Ταμουρίδης – 1η θέση στη σεζόν (Standard Distance)

Σούνιο

Ο αγώνας του Σουνίου είχε έντονο «πράσινο» χρώμα, με την πολυπληθή αποστολή του συλλόγου να δίνει δυναμικό παρών. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 43 αθλητές συμμετείχαν σε όλα τα αγωνίσματα τριάθλου και διάθλου (standard, sprint και σκυταλοδρομίες). Την προηγούμενη ημέρα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, 11 αθλητές έλαβαν μέρος στους αγώνες ανοιχτής θάλασσας 3000 μ. και 1500 μ., στη μαγευτική θάλασσα κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα. Τα βάθρα για ακόμη μία φορά γέμισαν Τριφύλλια σε όλες τις κατηγορίες.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και την Κολυμβητική Λίγκα Ανοικτής Θαλάσσης της σεζόν, επίσης με ρεκόρ βαθμών, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική χρονιά των αθλητών του. Αθλητές της ομάδας τριάθλου, της ομάδας Masters και της αγωνιστικής κολύμβησης συνέβαλαν στην κατάκτηση της κορυφής, μετά την 3η θέση του 2024, την 9η θέση του 2023 και τη 12η θέση του 2022. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε Μεσολόγγι, Αρτέμιδα, Χαλκιδική, Επίδαυρο και Σούνιο.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει και σε όσους συγκέντρωσαν τους περισσότερους ατομικούς βαθμούς στην ανοικτή θάλασσα:

Ασημίνα Μπαρμπαρούση – 1η θέση στα 3000 μ.

Φραγκίσκος Καρλής – 3η θέση στα 3000 μ.

Θερμές ευχαριστίες στον μέγα χορηγό της ομάδας Toolbox Consulting Services, καθώς και στους υποστηρικτές Bioracer, WeFit και Neversecond.

*Η WhyNot είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που διοργανώνει ολοκληρωμένη σειρά αγώνων τριάθλου σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένοι εκ των οποίων τελούν υπό την αιγίδα της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.