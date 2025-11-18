Ομάδες

Ο Καραλής υποψήφιος για το βραβείο fair play
Οnsports Τeam 18 Νοεμβρίου 2025, 11:31
ΣΠΟΡ

Ο Καραλής υποψήφιος για το βραβείο fair play

Ένας εκ των τριών υποψηφίων γγια το βραβείο Fair Play της World Athletics είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, μαζί με τους Τζος Κερ και Τιμ Βαν Ντε Βέλντε.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει αποδείξει σε όλη του την πορεία πως εκτός από ένας σπουδαίος αθλητής είναι και ένας σπουδαίος χαρακτήρας. 

Και αυτό αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, από το γεγονός πως η επιτροπή CIFP ξεχώρισε τρεις αθλητές για στιγμές που προώθησαν το ευ αγωνίζεσθαι μέσα στη χρονιά και ανάμεσά τους είναι και ο Έλληνας πρωταθλητής. 

Οι φιναλίστ:

  • Εμμανουήλ Καραλής – Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο επέδειξε συνεχή σεβασμό και στήριξη προς τους συναθλητές του στο επί κοντώ, βοηθώντας με κοντάρια, ενθαρρύνοντας το κοινό και ευχαριστώντας τους κριτές. Είχε επίσης μοιραστεί το χρυσό με τον Μένο Βλουν στο ευρωπαϊκό κλειστό.

  • Τζος Κερ (Βρετανία) – Παρά την πτώση και τον τραυματισμό του στον τελικό των 1500μ, έμεινε με τους φιλάθλους υπογράφοντας αυτόγραφα, βγάζοντας φωτογραφίες και χαρίζοντας τα παπούτσια του.

  • Τιμ Βαν Ντε Βέλντε (Βέλγιο) – Βοήθησε τον τραυματισμένο Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στα 3000μ στιπλ, γνωρίζοντας ότι κινδύνευε με αποκλεισμό, δείχνοντας πραγματικό αθλητικό ήθος.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει μέσω των social media της World Athletics. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.



