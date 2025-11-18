«Πρασινίζουν» οι Σέρρες

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός πήρε 2000 εισιτήρια για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να δίνει βροντερό παρών.

Ένα μεγάλο και ισχυρό «όπλο» αναμένεται να έχει στη… φαρέτρα του ο Ράφα Μπενίτεθ για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό.

Οι «πράσινοι», μετά το τέλος των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, στρέφουν και πάλι την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους στη Super League όπου θέλουν να καλύψουν άμεσα το χαμένο έδαφος, με την ομάδα του «τριφυλλιού» να μην… παίζει μόνη της.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τη στήριξη του κόσμου της σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι της, καθώς έλαβε 2.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Τα 2000 εισιτήρια αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει και πάλι βροντερό παρών.