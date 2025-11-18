Γιανάι: «Οριστική απόφαση στο τέλος της κανονικής περιόδου»

Οnsports Τeam

Ο ισχυρός άντρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, με δηλώσεις του τόνισε ότι η επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες θα αποφασιστεί στο τέλος της regular season.

Τελικά δεν αναμένεται να δούμε άμεσα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ να επιστρέφουν στις φυσικές τους έδρες και να αγωνίζονται εκεί.

Ο ισχυρός άντρας της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, με δηλώσεις του αποκάλυψε πως αυτή η απόφαση θα παρθεί από τη EuroLeague στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν υπάρχει νομοθεσία που να μπορεί να κάνει κάποιον να μην σπαταλά χρήματα. Ο καθένας πρέπει να κάνει τις δικές του επιλογές. Ξέρω ότι μέσα σε αυτόν τον πυρήνα υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να έρθουν και όποιος ηγείται αυτού του πυρήνα το εμποδίζει αυτό. Βρισκόμαστε μετά από δύο πολύ δύσκολα χρόνια με πολλή προσπάθεια. Δεν θα ήμασταν στην Εuroleague αν ο Γιαμ Μαντάρ δεν είχε ρισκάρει την καριέρα του. Το ίδιο θα έκανα και αν εγώ και τα άλλα μέλη της διοίκησης δεν είχαμε επενδύσει τις προσπάθειες που επενδύσαμε εμείς.



Έχουμε το δικαίωμα να φέρουμε επιπλέον ιδιοκτήτες. Κάθε μέρα έχω συνομιλίες με ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν από μισό εκατομμύριο έως ένα εκατομμύριο σέκελ (σ.σ. νόμισμα του Ισραήλ) για να υποστηρίξουν ένα έργο που ονομάζεται Χάποελ Τελ Αβίβ. Περιλαμβάνουν από έμπειρους επενδυτές έως και άλλους που βρίσκονται καθ' οδόν.

Για την επιστροφή της Εuroleague στο Ισραήλ: «Θα είναι καταπληκτική, μια μαγευτική εμπειρία. Το κοινό της Χάποελ ήταν πάντα το κοινό στο Ισραήλ με τα δυνατά του σημεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εuroleague υποτίθεται ότι θα προσγειωθεί στο Ισραήλ. Προς το τέλος της κανονικής περιόδου, υποτίθεται ότι θα λάβει την απόφασή του για το θέμα. Αν θέλουν να ασκήσουν έφεση - μπορούν. Συνεργαζόμαστε λιγότερο με τη Μακάμπι αυτή τη στιγμή. Δουλεύω με τον δικό μου τρόπο και ασκώ την επιρροή που έχω. Υπάρχουν επίσης πράγματα για τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν. Θα χαιρόμουν να συνεργαστώ με τη Μακάμπι, αλλά ο Ντάνι Φέντερμαν σταμάτησε να συνεργάζεται. Αν ακούσει αυτή τη συνέντευξη, θα χαρώ να τον καλέσω. Είμαι αισιόδοξος ότι η Εuroleague θα επιστρέψει στο Ισραήλ».

Για τον Μαντάρ: «Ο Γιαμ Μαντάρ πήρε τη λάθος απόφαση και αντί να δώσει στον εαυτό του ένα διάλειμμα, πήγε στο Εurobasket με την εθνική ομάδα όπου έπαιξε 35 λεπτά σε έναν αγώνα. Ο πατέρας του μου στέλνει βίντεο του κάθε μέρα και από την αποκατάστασή του. Νομίζω ότι η Oμοσπονδία έκανε λάθος που δεν έφερε έναν ακόμη πόιντ γκαρντ στο ρόστερ, όπως τον Ταμίρ Μπλατ, για παράδειγμα, που είδαμε χθες, είναι κατάλληλος για αυτά τα επίπεδα. Το ρόστερ μας είναι πλούσιο και δεν χρειάζεται να βιαστούμε να ξεπεράσουμε τους τραυματισμούς».