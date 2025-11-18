Ολυμπιακός: Στην Αστάνα το ματς με την Καϊράτ

Οnsports Τeam

Η UEFA ανακοίνωσε επισήμως τον τόπο διεξαγωγής της αναμέτρηση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο το Αλμάτι, λόγω εποχής και καιρικών συνθηκών, δε θα μπορούσε να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστικής της League Phase, στις 9/12.

Έτσι, η UEFA ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι εκείνο το διάστημα, με την Καϊράτ να καταθέτει σχετικό αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.