Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κρούση από Γιουνάιτεντ για Μουζακίτη - Το ποσό που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι»

Eurokinissi

Onsports Team

Τα δεδομένα για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη θέλησε να μάθει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία «πλησίασε» τον Ολυμπιακό για τον νεαρό Έλληνα μέσο.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αγγλία, σύμφωνα με τα οποία, ο 19χρονος άσος βρέθηκε στο «στόχαστρο» των «κόκκινων διαβόλων» και έγινε… έρευνα για την υπόθεσή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην «Metro» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μία επαφή με τον Ολυμπιακό ζητώντας πληροφορίες για τον Χρήστο Μουζακίτη, αλλά και για τις οικονομικές απαιτήσεις του ελληνικού συλλόγου.

Αυτές ξεκινούν από τα 45.000.000 ευρώ και σύμφωνα με το άρθρο, άμεσα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, αφού υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον Έλληνα άσο, ο οποίος πλέον φέρει και τον… τίτλο του Golden Boy Web.

Όπως γράφεται στο κείμενο της «Metro» για τον 19χρονο άσο του Ολυμπιακού έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι Μπράιτον, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μίλαν και Νάπολι.