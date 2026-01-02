Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Σπάει» ο δανεισμός του Κάτρη, πρόβλημα στο μηρό ο Ντέσερς
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 20:48
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Σπάει» ο δανεισμός του Κάτρη, πρόβλημα στο μηρό ο Ντέσερς

Ο νεαρός αμυντικός δε θα συνεχίσει στον Λεβαδειακό και επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Νιγηριανός στράικερ χάνει το υπόλοιπο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με τραυματισμό.

Δύο επιστροφές για διαφορετικούς λόγους αναμένεται να υπάρξουν στον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες. Ο πρώτος αφορά τον Γιώργο Κάτρη. Ο νεαρός που έκανε εξαιρετική σεζόν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είναι δανεικός στον Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας όμως, αποφάσισε να «σπάσει» το δανεισμό κι έτσι ο παίκτης επιστρέφει στο «τριφύλλι».

Ο 20χρονος θα είναι στον Παναθηναϊκό για το δεύτερο μισό της σεζόν, ως μια επιπλέον λύση για το κέντρο της άμυνας. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει 9 συμμετοχές, έχοντας χάσει το ρόλο του στον Λεβαδειακό.

Πέρα από τον Κάτρη, θέμα υπάρχει και με τον Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός που έχει μυϊκό τραυματισμό όπως αναφέρουν στη χώρα του, μένει εκτός συνέχειας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το πρόβλημα είναι στον μηρό και τα δημοσιεύματα στην πατρίδα του τονίζουν πως ο έμπειρος στράικερ γυρίζει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι λογικό υπάρχει ανησυχία για το μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός στο «τριφύλλι».



