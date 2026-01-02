LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

INTIME SPORTS

Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι αναμετρώνται στην έδρα των «πράσινων», οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από τους «ερυθρόλευκους» με τρεις νίκες, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για επικράτηση που θα τους φέρει στη μία νίκη απόσταση.

Στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 21:15. Σε μια αναμέτρηση με τεράστια σημασία λόγω του γοήτρου των δύο «μονομάχων». Βαθμολογικά μοιάζει να «καίγεται» περισσότερο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία είναι στις 2 νίκες πίσω απ’ τους «πράσινους» - με ματς λιγότερο – αναζητώντας την ευκαιρία να πλησιάζει τις θέσεις του πλεονεκτήματος.

Από την άλλη το «τριφύλλι» με τα σπουδαία «διπλά» που έκανε τον τελευταίο καιρό σε Κωνσταντινούπολη με Φενέρμπαχτσε και Κάουνας με Ζαλγκίρις, σε περίπτωση νίκης ανεβαίνει στην κορυφή μετά και τις τελευταίες ήττες που έκαναν Χάποελ και Μπαρτσελόνα. Οι εξέδρες του Telekom Center Athens φυσικά και θα είναι κατάμεστες, με το ντέρμπι να είναι sold out από το περασμένο καλοκαίρι!

Η προετοιμασία των ομάδων ήταν εντελώς διαφορετική, με τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό σαφώς δυσκολότερα. Οι «πράσινοι» λόγω της γρίπης Α που ταλαιπώρησε σχεδόν όλη την ομάδα, αγωνίστηκαν Τρίτη (30/12) με το Μαρούσι. Έτσι η προετοιμασία τους έγινε με εμπόδια. Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι του στην Μπολόνια με τη Βίρτους, εστίασε στο ντέρμπι έχοντας μια εβδομάδα δουλειάς για αυτό το ματς χωρίς καμία υποχρέωση ή αναποδιά.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός