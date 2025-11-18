Αϊβαζόγλου: «Θέλουμε να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027, όλα είναι πιθανά»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director, σε δηλώσεις του μίλησε για το στάδιο που βρίσκεται το NBA Europe κι επιβεβαίωσε πως η Λίγκα ενδιαφέρεται για τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Αϊβαζόγλου είναι ένας από τους ανθρώπους που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναφορικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής λίγκας του ΝΒΑ και όπως είναι φυσιολογικό η συνέντευξή του στη ισπανική "AS" έχει μεγάλη σημασία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχει τεράστια δυναμική από τότε που κάναμε την κοινή ανακοίνωση. Ο επίτροπός μας, Άνταμ Σίλβερ, και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, εργάζονται ακούραστα από τον Μάρτιο. Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο αυτής της διερευνητικής φάσης. Προσλάβαμε δύο συμβουλευτικές τράπεζες το καλοκαίρι, την JP Morgan και την Raine , και έχουμε παραγωγικές συζητήσεις με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη: επενδυτές, ομάδες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο».

Για το αν έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία με ομάδα για το NBA Europe: «Δεν μπορώ να μιλήσω για τις τρέχουσες συζητήσεις, αλλά, όπως γνωρίζετε, εργαζόμαστε για την έναρξη της διοργάνωσης τον Οκτώβριο του 2027, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με 16 ομάδες, δώδεκα από τις οποίες θα είναι μόνιμα franchise και οι άλλες τέσσερις θα πρέπει να προκριθούν. Υπάρχουν πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση: μεγάλες ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαιρικές ομάδες που δεν έχουν τμήμα μπάσκετ, αλλά θέλουν ένα επειδή το NBA έρχεται στην Ευρώπη. Είμαστε σε συνομιλίες με όλες τους».

Για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο NBA Europe: «Είναι δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, αν όχι οι δύο μεγαλύτερες, τότε σίγουρα οι καλύτερες. Και το NBA είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο brand, οπότε αυτό που θέλουμε είναι να συνεργαστούμε με μερικές από τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες brands στον κόσμο. Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να πω ότι τίποτα έχει αποκλειστεί εντελώς. Όλα τα σχέδια είναι πιθανά. Αλλά είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με την πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε αυτό το project με μερικές από τις καλύτερες brands στην Ευρώπη και τον κόσμο».