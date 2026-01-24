Ομάδες

LIVE Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Η επικίνδυνη έξοδος της «Ένωσης» στην Τρίπολη
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Ιανουαρίου 2026, 19:10
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Αστέρας Τρίπολης

LIVE Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Η επικίνδυνη έξοδος της «Ένωσης» στην Τρίπολη

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ, στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας (24/01) στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς πλέον στον πάγκο της, δεν αγωνίστηκε πριν μια βδομάδα (αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό). Η «Ένωση» από την άλλη προέρχεται απ’ τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και ψάχνουν στην Τρίπολη τη νίκη που θα «χτίσει» νέο σερί και θα αποδείξει πως τελείωσε οριστικά το κακό διάστημα στην αρχή του 2026. Έχοντας αυτοπεποίθηση φυσικά, μετά το 4-0 επί των «πράσινων».

Χωρίς ήττα είναι στις εννέα τελευταίες επισκέψεις της στην Αρκαδία η ΑΕΚ, με τον Αστέρας AKTOR να έχει επικρατήσει για τελευταία φορά των «κιτρινόμαυρων» την 1η Οκτωβρίου 2017 με 2-0 (47’ Μουνάφο, 81’ Μανιάς). Από τότε έχουν καταγραφεί τέσσερις ισοπαλίες και πέντε νίκες της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

 



