Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/11) - Με Λευκορωσία - Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές «μάχες»

Αυλαία στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 21:45 την Λευκορωσία στην Ουγγαρία. Το ματς θα καλυφθεί από τον ALPHA.

Παράλληλα, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία στις 16:00 για τα προκριματικά του Euro 2027 με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ το παιχνίδι του Άρη με την Νεπτούνας για το Eurocup θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD και αυτό του Προμηθέα με την Χαϊδελβέργη για το BCL από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/11):