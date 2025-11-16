Volley League: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός, νίκησε και την Κηφισιά

Onsports Team

Οι «πράσινοι» έχασαν το πρώτο σετ και μετά αντέδρασαν όπως έπρεπε για να φτάσουν στο 3-1 στο «Ζηρίνειο» και να συνεχίσουν το σερί τους στο πρωτάθλημα.

Το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα της Volley League, έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-1 σετ στην έδρα της Κηφισιάς στο «Ζηρίνειο». Οι γηπεδούχοι πήραν το πρώτο σετ κι αυτό λειτούργησε σαν… καμπανάκι για την ομάδα του Ανδρεόπουλου, η οποία στη συνέχεια δε συνάντησε δυσκολίες.

Στο πρώτο σετ οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα και έφτασαν στο 25-21 για το 1-0. Οι «πράσινοι» ξέσπασαν στα μέσα του δεύτερου σετ παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα και ισοφάρισαν με 17-25 σε 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι απ’ την αρχή και του τρίτου σετ. Ξέφυγαν από νωρίς, με την Κηφισιά να μειώνει σε 18-21. Ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε με έφτασε στο 21-25 για το 1-2.

Το τέταρτο σετ ήταν παράσταση για ένα ρόλο, χωρίς κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση από τον Παναθηναϊκό. Πάτησε… γκάζι και έφτασε στο 11-25 για το 1-3 στα σετ.