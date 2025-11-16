Ομάδες

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 21:13
SUPER LEAGUE

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος των «πράσινων».

Μετά από χρόνια, ο Γιάννης Αλαφούζος… ανοίγει τα χαρτιά του. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παραχωρεί συνέντευξη σε έξι δημοσιογράφους. Απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν τα πεπραγμένα του στα 13 χρόνια παρουσίας του στο «τριφύλλι», αλλά και το πλάνο που έχει για το σήμερα και το αύριο της ομάδας.

Συντονιστής του συγκεκριμένου debate είναι ο Πάνος Βόγλης και οι δημοσιογράφοι που θα θέσουν ερωτήματα είναι οι Βασίλης Παπαθεοδώρου, Μιχάλης Τσώχος, Βάιος Τσούτσικας, Σήφης Βοτζάκης, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Παντελής Βλαχόπουλος.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου:


