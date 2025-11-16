Αλαφούζος: «Θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα»

Onsports Team

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός άρχισε τη μεγάλη συνέντευξή του μιλώντας για τους λόγους που τον οδήγησαν να μιλήσει τώρα.

Στο ξεκίνημα των λεγομένων του, ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για την συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι, η οποία οδήγησε και στην πρόσληψη Ράφα Μπενίτεθ.

Για τους λόγους για τη συνέντευξη Τύπου: «Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού».

Γιατί εδώ και 13 χρόνια δεν πήγατε σ' ένα πιο ποδοσφαιρικό πλάνο και το κάνατε τώρα; Γιατί να πιστέψει τώρα ο κόσμος το πλάνο αυτό; «Αυτό θα το δούμε. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».