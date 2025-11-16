Αλαφούζος: «Προσπαθούμε να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)

Onsports Team

Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι θα κάνει προσπάθεια ώστε να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος και να παραμείνει στο σημείο ως χώρος άθλησης και ιστορίας.

Αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού, ο Γιάννης Αλαφούζος έριξε στο τραπέζι και το θέμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τονίζοντας ότι γίνονται προσπάθεις ώστε να μην κατεδαφιστεί το ιστορικό γήπεδο.

Αναλυτικά:

"Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή".