Αλαφούζος για διαιτησίες: «Υπήρξαν αποδείξεις αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν τιμώρησε κανέναν»

Onsports Team

Η αναφορά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον τρόπο που ενεργεί η FIFA και η UEFA, σε αντίθεση με την ποινική δικαιοσύνη.

«Μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σχετικά με το θέμα της διαιτησίας και της εύνοιας που κατά καιρούς θεωρεί πως υπήρξε.

«Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε.

Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελείως να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».

Ο κ. Αλαφούζος μίλησε και για αγώνες που είναι ύποπτοι για στοιχηματισμό:

«Τώρα υπάρχουν πολλές ομάδες που παίζουν στοίχημα σε αγώνες και ελπίζω να παρέμβει η Ευρώπη και η Sportradar επιτέλους να κινηθεί η διαδικασία του κυρίου Μαυρωτά.

Δυο τρεις ομάδες είναι. Πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς θα προβούμε σε νομικές ενέργειες τις οποίες δε θα αποκαλύψω ακόμα, για να πέσει φως στα στημένα παιχνίδια τα οποία γίνονται ακόμα και στην πρώτη κατηγορία».