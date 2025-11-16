Ομάδες

Αλαφούζος: «Μας "έκλεψε" το πρωτάθλημα Ολυμπιακός»
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 22:35
SUPER LEAGUE

Αλαφούζος: «Μας "έκλεψε" το πρωτάθλημα Ολυμπιακός»

Ο Γιάννης Αλαφούζος στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει πρωτάθλημα εις βάρος του Παναθηναϊκού με εγκληματικές διαιτησίες. 

Ο Γιάννης Αλαφούζος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να "κλέψει" πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκός με εγκληματικές διαιτησίες που είχε υπέρ του. 

Η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου:

«Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονομικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το Πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική. Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον».



