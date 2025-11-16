Αλαφούζος: «Εμείς δεν ανατινάζουμε φούρνους»

Onsports Team

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος σε ερώτηση που του έγινε για τη διαιτησία απάντησε:

“Καταρχήν η κατάσταση σήμερα στη διαιτησία έχει βελτιωθεί, η διαιτησία είναι ο τρόπος που κάποιες ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, έχουν ή είχαν πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να ομολογήσω πως η διαιτησία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.

Εμείς έχουμε παίξει ρόλο στη βελτίωση του επιπέδου της διαιτησίας. Κάνουμε πράγματα που δεν γνωρίζετε και δεν θα τα πούμε. Πάντως δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν κάνουμε απαγωγές ούτε δέρνουμε διαιτητές ούτε σπάμε αυτοκίνητα, έτσι;

Κινούμαστε στα πλαίσια της νομιμότητας. Και με το VAR και με το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και οι Έλληνες διαιτητές έχουν βελτιωθεί πολύ με κάποιες παραφωνίες. Βλέπετε κάποια κραυγαλαία παραδείγματα όπως τώρα επειδή μας πούλησαν τον Τεττέη και τον Παντελίδη κυνηγάνε την Κηφισιά, αλλά νομίζω είναι μεμονωμένοι διαιτητές και κατονομάζονται και από τον κ. Λανουά τα σφάλματα“.