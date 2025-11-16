Ομάδες

Αταμάν: «Ο Λεσόρ ίσως χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν – Εκτός ο Χολμς με Ντουμπάι»
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 20:57
BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Ο Λεσόρ ίσως χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν – Εκτός ο Χολμς με Ντουμπάι»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για τα σοβαρά ζητήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του στην συνέντευξη Τύπου.

Όλη η σεζόν ως τώρα, έχει κυλήσει με σοβαρά και πολλά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει δει το ρόστερ της ομάδας του έστω σχεδόν πλήρες. Μετά το ματς με τον Άρη ο κόουτς των «πράσινων» μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τους τραυματίες. Τονίζοντας για τον Λεσόρ πως ίσως χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα τόνισε πως ο Γιούρτσεβεν είναι πιθανό να παίξει με την Ντουμπάι BC την Πέμπτη, ματς στο οποίο δε θα είναι διαθέσιμος ο Χολμς:

«Ο Χολμς και ο Λεσόρ σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμοι. Για τον Λεσόρ δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι θα συμβεί, ο παίκτης θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έχει ήδη κάνει τα πάντα και θα κάνει τα πάντα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε έναν τρόπο για να χειρουργηθεί στο τέλος της σεζόν, αν αυτό είναι δυνατόν. Αυτός θα αποφασίσει όμως. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Ο Χολμς δεν θα είναι έτοιμος. Θα είναι μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τον Γιούρτσεβεν τον εξετάζουμε κάθε ημέρα, ίσως είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Dubai BC».

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» δεν άφησε ασχολίαστο και το γεγονός πως μετά το Παρί – Βαλένθια δεν υπήρχε δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου του προπονητή των Ισπανών. Μάλιστα αποκάλυψε πως το ίδιο είχε γίνει δύο μέρες πριν με εκείνον:

«Στη EuroLeague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έζησε το ίδιο.

Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή. Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».



