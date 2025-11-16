Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 21:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία

Στη Βαρσοβία η Ουκρανία επικράτησε 2-0 των Ισλανδών και εξασφάλισε τη 2η θέση του ομίλου και τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Ο 4ος όμιλος των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, είχε ένα ντέρμπι: Το ματς της Ουκρανίας με την Ισλανδία για τη 2η θέση και τα πλέι οφ πρόκρισης στο Μουντιάλ. Το τελικό 2-0 στέλνει την ομάδα του Ρεμπρόφ σε αγώνες που ίσως της δώσουν το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Το ματς έγινε στη Βαρσοβία και οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι. Ζουμπκόφ (83') και Χουτσούλιακ (90'+3') πέτυχαν τα γκολ. Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Γαλλία με πολλές αλλαγές επικράτησε στο Αζερμπαϊτζάν με 3-1.

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0
(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3
(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45'+3' αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Η Αγγλία με επιβλητικό τρόπο θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έκανε το 8 στα 8 στο δικό της όμιλο. Επικράτησε στην Αλβανία με 2-0, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74’ και στο 82’. Μάλιστα δε δέχτηκε ούτε γκολ έχοντας συγκομιδή τερμάτων 22-0.

Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Σερβία επικράτησε 2-1 της Λετονίας, αλλά δεν είχε καμία ελπίδα ούτε για τη 2η θέση. Βασικοί οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ.

Αλβανία - Αγγλία 0-2
(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1
(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αλαφούζος για θεσμικά όργανα και παρασκήνιο: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, υπήρχε παντοκρατορία ΟΣΦΠ»
9 λεπτά πριν Αλαφούζος για θεσμικά όργανα και παρασκήνιο: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, υπήρχε παντοκρατορία ΟΣΦΠ»
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος: «Προσπαθούμε να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)
26 λεπτά πριν Αλαφούζος: «Προσπαθούμε να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος για διαιτησίες: «Υπήρξαν αποδείξεις αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν τιμώρησε κανέναν»
38 λεπτά πριν Αλαφούζος για διαιτησίες: «Υπήρξαν αποδείξεις αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν τιμώρησε κανέναν»
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)
39 λεπτά πριν Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved