Φαρίντ: «Είμαστε ο Παναθηναϊκός, πρέπει όλοι να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό»

Onsports Team

Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μίλησε για τις πρώτες του ημέρες με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν και πάλι καθοριστικός, σε μία ακόμα νίκη του Παναθηναϊκού, με τον σέντερ του "τριφυλλιού" να δηλώνει χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα και να μιλάει για τις πρώτες του ημέρες στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω καλά, ειλικρινά. Είμαι χαρούμενος που κάνω τη δουλειά μου. Κουράστηκα λίγο από τα ταξίδια, αλλά είμαι μια χαρά. Για μας, είμαστε Παναθηναϊκός, οπότε πρέπει ο καθένας να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, ειδικά στην έδρα μας. Πάντα θέλουν να μας κερδίσουν, το σέβομαι αυτό.

Προσπαθώ να χρησιμοποιώ το κορμί μου σωστά. Δεν σκέφτομαι τον φόρτο αγώνων. Θέλω απλά να είμαι ο εαυτός μου. Είμαι ο "Manimal".

Ήταν τέλειος ο κόσμος και ξέω ότι είναι ακόμα καλύτεροι στην Euroleague. Μου αρέσει πάρα πολύ που παίζω εδώ. Για τώρα, είμαι ο μόνος σέντερ στην ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία σε τι θέση παίζω. Έχουν ανάγκη την ενέργειά μου και τη θέλησή μου.