ΠΑΟΚ: Τέλος εποχής για τον Γιόσκο Μιλενκόσκι
Onsports Team 11 Νοεμβρίου 2025, 07:45
ΣΠΟΡ / ΠΑΟΚ

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς τη Δευτέρα (10/11) ανακοινώθηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Ο 65χρονος τεχνικός αποχωρεί από τον «Δικέφαλο του Βορρά» έπειτα από μια διετή πορεία στον πάγκο του συλλόγου, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας και ένα Σούπερ Καπ.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΑ ΠΑΟΚ αναφέρεται:

«Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Γιόσκο Μιλενκόσκι. Στην διαδρομή του από το 2022 έως και σήμερα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι ένα Κύπελλο Ελλάδος και ένα Σούπερ Καπ, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Γιόσκο Μιλενκόσκι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του. Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του, Βαλάντης Μαμαής, επικεφαλής του προπονητικού τιμ για το επόμενο διάστημα».



