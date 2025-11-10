ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρη» πρωτιά στο χάντμπολ - Διακοπή στο ντέρμπι για ύβρεις

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier, μια και επικράτησε 28-27 του Ολυμπιακού. Το ματς διακόπηκε για λίγα λεπτά, λόγω υβριστικών συνθημάτων σε παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Με αυτή τη νίκη, ο «Δικέφαλος» πέτυχε το «8 στα 8» στο πρωτάθλημα, παραμένοντας μόνη πρώτη στη βαθμολογία, ενώ υποχρέωσε τους «ερυθρολεύκους» στην πρώτη τους βαθμολογική απώλεια για φέτος.

Η αναμέτρηση είχε ένταση, πάθος και σασπένς μέχρι το φινάλε, με την ΑΕΚ να παίρνει και μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Καματερό (24-23). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ένωση να προηγείται 13-12, έπειτα από ένα ισορροπημένο 30λεπτο υψηλού ρυθμού και δυνατών μονομαχιών.

Διακοπή στο δεύτερο μέρος λόγω συνθημάτων

Μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, οι διαιτητές διέκοψαν προσωρινά το παιχνίδι λόγω υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν από μερίδα οπαδών της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι του αγώνα υπέδειξαν αρχικά στους παίκτες του Ολυμπιακού να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια, ενώ λίγο αργότερα αποσύρθηκαν και οι παίκτες της ΑΕΚ.

Μετά από περίπου 20 λεπτά διακοπής, οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στο γήπεδο και, απευθυνόμενοι στους φιλάθλους τους, ζήτησαν να σταματήσουν τα συνθήματα ώστε να συνεχιστεί ομαλά η αναμέτρηση. Το παιχνίδι επανεκκίνησε και ολοκληρώθηκε κανονικά, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη απέναντι στον κάτοχο του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

ΓΑΣ Κιλκίς-ΕΣΝ Βριλησσίων 26-26

Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΣΕ Δούκα 31-29

Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 25-31

Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν.Φ. 20-24

Φέρωνας Βέροιας-Δράμα 1986 28-38

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 28-27

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

ΑΕΚ 16

Ολυμπιακός 14

ΠΑΟΚ 12

Αθηναϊκός 9

Ιωνικός Ν.Φ. 9

Ζαφειράκης Νάουσας 9

Διομήδης Άργους 8

ΓΑΣ Κιλκίς 6

ΑΣΕ Δούκα 5

Δράμα 1986 4

ΕΣΝ Βριλησσίων 3

Φέρωνας Βέροιας 1