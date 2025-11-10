ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το απόλυτο ντέρμπι της Handball Premier | Οι μεταδόσεις της ημέρας (10/11)

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο απόλυτο ντέρμπι της Handball Premier – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (10/11).

Με τον καλύτερο τρόπο πέφτει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα χάντμπολ.

ΑΕΚ κι Ολυμπιακός κοντράρονται στο «Γ. Κασιμάτης», με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει σε θέση οδηγού, όσον αφορά την πρώτη στη regular season, η οποία δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι δύο ομάδες, άλλωστε, έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας από τις άλλες ομάδες, κάτι που έχουν φροντίσει να το δείξουν από το ξεκίνημα, μετρώντας αμφότερες 7 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Είναι η δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν που θα βρεθούν αντίπαλες, αφού τον Σεπτέμβριο αγωνίστηκαν στο Καματερό για το Super Cup με τους «ερυθρολεύκους» να κερδίζουν με 24-23.

Αυτός θα είναι ο Νο52 αγώνας με τον Ολυμπιακό να προηγείται 25-21 στις νίκες, ωστόσο η ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη δυναμική όταν παίζει στην έδρα της έχοντας το προβάδισμα με 14-7 νίκες.

Το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την Premier Handball είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

