Ο Τζόκοβιτς, η Αθήνα και το τένις οι μεγάλοι νικητές του Hellenic Championship

Ο Σέρβος σούπερ σταρ κατέκτησε το Hellenic Championship που πραγματοποιήθηκε με ρτεράστια επιτυχία στο Telekom Center Athens, τη στιγμή που η Αθήνα μπήκε για τα καλά στον χάρτη του τένις.

Τένις κορυφαίου επιπέδου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του σπορ στην Αθήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε.

Το Telekom Center Athens μεταμορφώθηκε από το κορυφαίο γήπεδο μπάσκετ, σε… ναό του τένις, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να “κλέβει” την παράσταση, να παίρνει τον 101ο τίτλο της καριέρας του και την Αθήνα να μπαίνει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Και φυσικά το τουρνουά δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με καλύτερο τρόπο. Ο τελικός ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι ήταν η απόλυτη διαφήμιση. Όχι μόνο για το τουρνουά, αλλά για ολόκληρο το άθλημα.

Πάνω από 15.000 φίλοι του τένις που βρέθηκαν στις εξέδρες του Telekom Center Athens είχαν την ευκαιρία να ζήσουν απίστευτες συγκινήσεις και έναν τελικό που πρόσφερε απίστευτες συγκινήσεις, απίστευτες “μονομαχίες” και στιγμές που δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από μεγάλους τελικούς του παρελθόντος.

Όμως, δεν ήταν μόνο ο Τζόκοβιτς, ο Μουζέτι, ο Βαβρίνκα και οι υπόλοιποι αστέρες του αθλήματος. Ήταν ο κόσμος που έκανε τη διαφορά. Κόσμος που διαφήμισε και αυτός την όλη διοργάνωση, με την προσέλευση του, την παρουσία του και τη στάση του όλες τις ημέρες της διοργάνωσης και πλέον φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο ότι οι συνθήκες για να μπει το τένις στη ζωή των Ελλήνων έχουν πλέον ωριμάσει για τα καλά.

Και το γεγονός που αποδεικνύει το στοιχείο αυτό ακόμα πιο έντονα είναι ότι στο τουρνουά αυτό δεν συμμετείχαν τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τένις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης.

Στην τεράστια αυτή επιτυχία καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι διοργανωτές. Από την “White Veil” που “τρέχει” τα πάντα στο Telekom Center Athens και έχει την ευθύνη για τα πάντα, η οποία έκανε υποδειγματική δουλειά σε όλους τους τομείς, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που συνέβαλλε για να υπάρχουν οι εξαιρετικές και κατάλληλες συνθήκες για όλους. Παίκτες, εργαζόμενους, δημοσιογράφους, επισκέπτες κλπ.

Πλέον το Hellenic Championship ήρθε για να… μείνει, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το ξέρουμε μετά το τέλος της σεζόν, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς όμως να είναι αποφασισμένος να κάνει ότι μπορεί για να δώσει στην Ελλάδα, να δώσει στην Αθήνα μια μεγάλη ευκαιρία να βάλει το τένις στα σπίτια όλων των Ελλήνων.

Και από τη στιγμή που υπάρχει ένα γήπεδο όπως το Telekom Center Athens τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά!