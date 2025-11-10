Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί με Φαρίντ για μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχωρεί το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) για το Παρίσι, με τον Κένεθ Φαρίντ να αναμένεται να είναι στην αποστολή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε την Κυριακή (9/11) στην πρώτη μεταγραφή ενίσχυσης της frontline του, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ.

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ αφίχθη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην Ελλάδα και εμφανίστηκε πανέτοιμος να αγωνιστεί άμεσα με την πράσινη φανέλα. Στη συνέχεια πήγε απευθείας για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες στέφθηκαν από επιτυχία.

Με αποτέλεσμα να υπογράψει συμβόλαιο για 2 μήνες και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Πλέον, οι «πράσινοι» συγκεντρώνονται στις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν με μία ακόμα διπλή αγωνιστική στην EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πραγματοποιήσει προπόνηση το πρωί στο Telekom Center Athens, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο Κένεθ Φαρίντ και εν συνεχεία θα πάει στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου την Τρίτη (11/11) αντιμετωπίζει την Παρί. μάλιστα, την Πέμπτη (13/11) ακολουθεί ένα ακόμα απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ, στη Μαδρίτη.

Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να είναι στην αποστολή, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασισθεί αν θα συμπεριληφθεί σε αυτή και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, ο οποίος σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς με το Περιστέρι είναι καλύτερα μετά τη θλάση στους προσαγωγούς και έχει κάποιες πιθανότητες να επιστρέψει στη δράση.