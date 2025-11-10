Ομάδες

Στην Εθνική ο Τεττέη
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 10 Νοεμβρίου 2025, 10:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Εθνική ο Τεττέη

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοαβάνοβιτς έγιναν γνωστές με τον Αντρέα Τεττέη να ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με το Εθνόσημο. 

Στην Εθνική Ελλάδας κλήθηκαν οι Ανδρέας Τεττέη και Τάσος Μπακασέτας για τα δύο επερχόμενα ματς με με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο παίκτες κλήθηκαν εσπευσμένα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσουν τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο επιθετικός της Κηφισιάς καλείται να φορέσει τη φανέλα με το Εθνόσημο, με τον Τεττέη να πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, κάτι που "οδήγησε" και στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 

 



