Στην Εθνική ο Τεττέη

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοαβάνοβιτς έγιναν γνωστές με τον Αντρέα Τεττέη να ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με το Εθνόσημο.

Στην Εθνική Ελλάδας κλήθηκαν οι Ανδρέας Τεττέη και Τάσος Μπακασέτας για τα δύο επερχόμενα ματς με με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο παίκτες κλήθηκαν εσπευσμένα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσουν τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο επιθετικός της Κηφισιάς καλείται να φορέσει τη φανέλα με το Εθνόσημο, με τον Τεττέη να πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, κάτι που "οδήγησε" και στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.