Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 23:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους

Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 στην έδρα της Πίζα και μείωσε την απόστασή της από την κορυφή του Καμπιονάτο.

Ενώ έμοιαζε δύσκολο πριν λίγο καιρό, η Γιουβέντους του Λουτσιάνο Σπαλέτι ανεβαίνει διαρκώς και πλέον δεν απέχει μακριά από την πρώτη θέση! Η «γηραιά κυρία» επικράτησε στην έδρα της Πίζα 2-0 για την 17η αγωνιστική.

Ο Καλαμπρέσι με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ στο 73’, με τον Γιλντίζ να «καθαρίζει» το ματς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Έτσι η «Γιούβε» ανέβηκε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την Μίλαν η οποία έχει δύο ματς λιγότερα και είναι στο -1 από την Ίντερ (επίσης έχει δύο ματς λιγότερα).

SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90+5’ Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90+2’ Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Γιουβέντους 32 -17αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11 -17αφ.

Φιορεντίνα 9 -17αγ.



