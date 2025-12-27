Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 στην έδρα της Πίζα και μείωσε την απόστασή της από την κορυφή του Καμπιονάτο.
Ενώ έμοιαζε δύσκολο πριν λίγο καιρό, η Γιουβέντους του Λουτσιάνο Σπαλέτι ανεβαίνει διαρκώς και πλέον δεν απέχει μακριά από την πρώτη θέση! Η «γηραιά κυρία» επικράτησε στην έδρα της Πίζα 2-0 για την 17η αγωνιστική.
Ο Καλαμπρέσι με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ στο 73’, με τον Γιλντίζ να «καθαρίζει» το ματς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
Έτσι η «Γιούβε» ανέβηκε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την Μίλαν η οποία έχει δύο ματς λιγότερα και είναι στο -1 από την Ίντερ (επίσης έχει δύο ματς λιγότερα).
SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90+5’ Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2
(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90+2’ Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 28/12
Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
Αταλάντα-Ίντερ 28/12
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ίντερ 33 -15αγ.
Μίλαν 32 -15αγ.
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Νάπολι 31 -15αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 25 -15αγ.
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -15αγ.
Πίζα 11 -17αφ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.