Ο Πέρεζ στο Παρί-Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, στη Γαλλία, για την 10η αγωνιστική της Euroleague

Μια πολύ δύσκολη, κρίσιμη και συνάμα απαιτητική εβδομάδα ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" θα προπονηθεί σήμερα το πρωί στο Telekom Center Athens και εν συνεχεία θα αναχωρήσει για Παρίσι, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Παρί, ενώ το βράδυ της Πέμπτης θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για την αναμέτρηση με την Ρεάλ.

Η EuroLague σήμερα το πρωί ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση στη Γαλλική πρωτεύουσα.

Αυτοί θα είναι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία).